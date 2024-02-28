「流麻溝十五號」回顧白恐歷史 TaiwanPlus線上播映

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）由口述歷史改編的電影「流麻溝十五號」首度上架網路串流平台，觀眾今天可透過TaiwanPlus平台免費收看，一同回顧台灣的故事與歷史。

出品人姚文智表示，電影2022年院線下檔後，許多觀眾都詢問能否在線上串流平台觀看「流麻溝十五號」。經過多方思考與評估後，選擇在TaiwanPlus上線，希望能「透過勇敢走向國際的TaiwanPlus，吸引更多人了解台灣歷史」，也期待TaiwanPlus能代表百分百言論自由，向國際毫無禁忌地說出屬於台灣的故事。

「流麻溝十五號」為台灣首部以女性為主體的白色恐怖歷史電影，由導演周美玲執導，余佩真、徐麗雯及連俞涵主演，改編自文史工作者曹欽榮口述歷史。

電影講述台灣1950年代白色恐怖時期的女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」，在島上為爭取思想自由，選擇起身反抗，在肅殺不安的年代，用自己的行動證明「思想無罪」。

本片英文譯名為Untold Herstory，由曾投入白色恐怖受難者人權援助工作、英文文學造詣極深的鄭純宜翻譯，除呈現威權時期「不能言說」的肅殺氛圍，同時也強調女性在白色恐怖中的角色與處境。

導演周美玲表示，鄭純宜深感台灣歷史主述觀點大多由男性主導，而本片是首次以女性思想犯為主題，且講述的是過去鮮少被提及的女性故事，因此選擇非直譯，而是更貼切本片主題、重新詮釋譯名的方式。

「流麻溝十五號」於2022年台灣院線上映後，獲得國內外高度關注，除了是當年度的國片票房第3名，同時參與荷蘭鹿特丹、瑞士弗瑞堡、法國台灣女性影展、義大利烏迪內遠東、韓國全州等國際影展放映，也預計今年在日本發行。

姚文智分享，曾在海外影展遇到多名旅外台灣長者，有些是政治受難者的後代，在看完電影後，他們熱淚盈眶地說「在等待了30年、40年，終於看到有電影訴說父母親那一代的故事」。這部電影也讓政治受難者後代感到些許安慰，知道前人的努力與冤屈，終有大白於世的一天。（編輯：張雅淨）1130228