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「流麻溝十五號」回顧白恐歷史 TaiwanPlus線上播映

2024/2/28 11:23（2/28 12:01 更新）
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電影「流麻溝十五號」講述1950年代白色恐怖女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」集中改訓的真實故事。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月28日
電影「流麻溝十五號」講述1950年代白色恐怖女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」集中改訓的真實故事。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月28日
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）由口述歷史改編的電影「流麻溝十五號」首度上架網路串流平台，觀眾今天可透過TaiwanPlus平台免費收看，一同回顧台灣的故事與歷史。

出品人姚文智表示，電影2022年院線下檔後，許多觀眾都詢問能否在線上串流平台觀看「流麻溝十五號」。經過多方思考與評估後，選擇在TaiwanPlus上線，希望能「透過勇敢走向國際的TaiwanPlus，吸引更多人了解台灣歷史」，也期待TaiwanPlus能代表百分百言論自由，向國際毫無禁忌地說出屬於台灣的故事。

「流麻溝十五號」為台灣首部以女性為主體的白色恐怖歷史電影，由導演周美玲執導，余佩真、徐麗雯及連俞涵主演，改編自文史工作者曹欽榮口述歷史。

電影講述台灣1950年代白色恐怖時期的女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」，在島上為爭取思想自由，選擇起身反抗，在肅殺不安的年代，用自己的行動證明「思想無罪」。

本片英文譯名為Untold Herstory，由曾投入白色恐怖受難者人權援助工作、英文文學造詣極深的鄭純宜翻譯，除呈現威權時期「不能言說」的肅殺氛圍，同時也強調女性在白色恐怖中的角色與處境。

導演周美玲表示，鄭純宜深感台灣歷史主述觀點大多由男性主導，而本片是首次以女性思想犯為主題，且講述的是過去鮮少被提及的女性故事，因此選擇非直譯，而是更貼切本片主題、重新詮釋譯名的方式。

「流麻溝十五號」於2022年台灣院線上映後，獲得國內外高度關注，除了是當年度的國片票房第3名，同時參與荷蘭鹿特丹、瑞士弗瑞堡、法國台灣女性影展、義大利烏迪內遠東、韓國全州等國際影展放映，也預計今年在日本發行。

姚文智分享，曾在海外影展遇到多名旅外台灣長者，有些是政治受難者的後代，在看完電影後，他們熱淚盈眶地說「在等待了30年、40年，終於看到有電影訴說父母親那一代的故事」。這部電影也讓政治受難者後代感到些許安慰，知道前人的努力與冤屈，終有大白於世的一天。（編輯：張雅淨）1130228

國際影音串流平台TaiwanPlus搶先全球於官網播映電影「流麻溝十五號」，也是這部電影首次登上網路串流平台。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月28日
國際影音串流平台TaiwanPlus搶先全球於官網播映電影「流麻溝十五號」，也是這部電影首次登上網路串流平台。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月28日
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