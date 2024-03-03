余靜萍奪金馬最佳攝影未致詞 揭原因「我只是比別人多一點運氣」

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）以電影「（真）新的一天」勇奪第60屆金馬獎最佳攝影的余靜萍，昨天受邀在台中「中山73影視藝文空間」舉行講座，透露金馬獲獎後上台零致詞、僅鞠躬致意原因，更意外分享奧斯卡青睞作品。

余靜萍是華語影壇少見的女攝影師，擔任過多部知名電影的攝影指導，她以周迅、吳彥祖主演的電影「明明」入行不久，即以導演陳宏一執導的「花吃了那女孩」影像風格驚豔影壇。

後來余靜萍2度與香港導演曾國祥合作拍攝「七月與安生」、「少年的你」大獲好評，更獲得香港電影金像獎最佳攝影，成為首位獲得此獎的女攝影師。

而余靜萍與新加坡導演陳哲藝合作的電影「燃冬」更入選去年坎城影展「一種注目」單元，被陳哲藝盛讚「連氣味都可以拍出來」。

2021年余靜萍獲美國影藝學院會員邀請，有權參與奧斯卡金像獎投票。昨天在回答觀眾問題時，余靜萍更透露自己青睞「夢想集中營」、「墜惡真相」。

不過當觀眾請余靜萍評論金馬獎獲獎標準時，她回應，不需要把得獎結果看得太重，「我每次投奧斯卡的片，最後都沒有得獎」，並表示擔任評審時也曾努力捍衛心愛的電影，但最後依然沒得獎。而去年之所以在金馬獎頒獎典禮上僅鞠躬致意，是因為她知道：「我只是比別人多一點運氣。」

余靜萍獲金馬獎肯定的電影「（真）新的一天」22日將於台灣院線上映，這是她與導演陳宏一的第5度合作，劇情藉由3人的生命狂歡，探問世代和解與慾望流動的可能。余靜萍稱讚陳宏一的作品永遠充滿新奇與挑戰，邀請觀眾進戲院共同感受這部奇幻浪漫之作。（編輯：張雅淨）1130303

第60屆金馬獎最佳攝影由攝影師余靜萍以電影「（真）新的一天」獲獎，她登台後並未多說，僅高舉獎座鞠躬致意，隨即轉身退場。中央社記者鄭清元攝 112年11月25日