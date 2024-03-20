適度給孩子看卡通 修杰楷狂喜女兒戒奶嘴

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（中央社記者洪素津台北20日電）保母涉嫌虐童致死案引發社會震驚，今天藝人修杰楷出席電信合作卡通頻道活動，分享女兒因為看了卡通，而成功戒奶嘴，對於虐童案，修杰楷說：「我滿心痛的。」

修杰楷表示，適度給孩子看卡通也有教育意義，他分享女兒因為看卡通而成功戒掉奶嘴。被問起看卡通的頻率，修杰楷說，「我們有嚴格限制10分鐘，現在長大基本上假日才有看」，小孩們也不太敢吵鬧，讓他大讚孩子，「很認命！」

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北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧1名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。修杰楷坦言有看了一下新聞，真的滿心痛，也表示自己運氣很好，孩子保母是老婆賈靜雯的好朋友，真的就怕保母對自己的小孩太好，有時候其實可以稍微嚴格一點。

至於修杰楷日前與友人到KTV慶生卻捲入衝突，修杰楷表示，已和對方達成和解，後續也沒有什麼要處理的事情，「真的太驚動大家，很不好意思」。（編輯：張雅淨）1130320