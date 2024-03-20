「真新的一天」返高雄 王碩瀚李銘忠親密戲不來電

（中央社記者王心妤高雄20日電）「（真）新的一天」劇組今天重返高雄拍攝地，演員王碩瀚、虹茜笑說李銘忠雖然很有魅力，但拍親密戲時沒有「被電到」的感覺，王碩瀚更直言李銘忠的鬍子像菜瓜布。

導演陳宏一今天帶著演員王碩瀚、虹茜、邱志宇重返高雄拍攝地果貿社區舉辦記者會，王碩瀚笑說，某場戲被陳宏一要求喝了8杯可樂，還要演出很渴的樣子，喝到一直跑廁所，最後畫面卻沒剪進電影中。陳宏一笑回，「當初全智賢和彭于晏的可樂廣告也是我拍的，人家全智賢喝一次就OK了！」

對於到高雄拍戲，王碩瀚表示，雖然高雄美食多，但他不是靠吃美食紓壓的人，每天都想著進入角色反而壓力很大。但他在下戲後會跟邱志宇一起騎腳踏車到海邊看夕陽，不只聊人生規劃，也能緩解拍戲壓力。

虹茜在電影殺青後花了3個月才走出角色，「這個角色很不一樣，比較沒有後顧之憂，但我是做事情會想很多的類型，（角色）跟我很不一樣。」

「（真）新的一天」由電影「七月與安生」攝影余靜萍掌鏡，也讓她成為金馬獎首位最佳攝影獎的女性得主。陳宏一表示，兩人已多次合作，她將電影畫面拍得很美。陳宏一透露，余靜萍一直希望跟台灣導演多多合作，也可以分享更多在各地拍片的經驗。

「（真）新的一天」將於22日全台上映。（編輯：張雅淨）1130320