美國女星卡麥蓉狄亞喜迎男嬰 升格二寶媽

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）51歲的美國女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）和丈夫本吉麥登（Benji Madden）今天宣布，他們迎來了一名男嬰，這是他們的第2個孩子。

兩人在社群平台Instagram發文表示：「我們很高興也很興奮地宣布我們的兒子卡蒂納麥登（Cardinal Madden）出生了。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貼文還附上圖片，上面寫著「一隻小鳥對我低語」。貼文寫道：「他太棒了，我們都很高興他的到來！」

作風低調的卡麥蓉狄亞和本吉麥登接著寫道：「為了孩子們的安全和隱私，我們不會發布任何照片。」但他們向粉絲保證，兒子「真的很可愛」。

卡麥蓉狄亞和本吉麥登於2020年1月宣布長女芮狄克絲（Raddix）誕生，同樣也是在Instagram報喜。當時他們寫道，他們的小寶貝「立即俘獲了我們的心，讓我們的家庭更加完整」。

卡麥蓉狄亞2015年與小她7歲的搖滾樂團「狂野夏洛特」（Good Charlotte）吉他手本吉麥登結婚。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130323