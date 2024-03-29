李玟母親：AI復活女兒涉侵權 務必7天內下架

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（中央社台北29日電）生成AI技術日益發展，以致重現往生者的「AI復活」近期在中國大熱門，包括已故歌手李玟也被復活，她母親委託律師發聲明，嚴正警告涉嫌侵權者務必7天下架，並說AI復活構成二次傷害。

綜合中國媒體今天報導，李玟母親28日透過律師發布聲明說，近期部分網路用戶未經李玟近親同意，發布「AI復活李玟」系列影音，以溫情之名非法牟利，藉機售賣AI服務、惡意轉評吸引流量推廣個人業務。

聲明指出，這類影片的廣傳對李母及家人的工作和生活造成嚴重干擾，同時也使得本就深陷痛苦的李玟親屬造成莫大心理衝擊和二次傷害，嚴正警告涉嫌侵權責任人，於聲明發布之日起7天內下架。

中國媒體極目新聞發表評論文章說，從情感與心理而言，這類AI復活是逝者親人難以面對的偽現實，因為這類復活會造成視聽上的混淆與錯覺，給人心理上帶來衝擊，是對逝者的不尊重。

文章指出，李玟母親委託律師聲明稱，AI復活李玟二次傷害李母及家人，這句話僅經歷親人逝去者才懂得，因親人不在世上，AI復活假象將造成毫無防備的心理震顫。

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事實上，不只名人被復活，以AI重現往生者近期在中國成為熱門生意，若干業者訴求AI復活製作客製化影片，並依據呈現的效果收費，單支要價人民幣數百元到上萬元不等。

不過北京市華一律師事務所律師楊曉表示，若依親屬請求以AI技術滿足寄託哀思需求，無可厚非；但未經親屬允許，而藉著AI「還魂」，將面臨侵犯逝者肖像、名譽、隱私等「人格權益」的法律風險。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130329