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首頁 / 娛樂

「哥吉拉與金剛：新帝國」稱霸北美票房 連兩週奪冠

2024/4/8 17:16
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天的估計，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）本週收下3170萬美元，連兩週在北美票房稱霸。

英國演員戴夫帕托（Dev Patel）自導自演的「怒火狂猴」（Monkey Man），以1000萬美元票房排名第2。

分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，這部以印度為背景的驚悚片「在階級差異、貪腐和個人復仇的驅動下，極其暴力」。

葛羅斯表示，外國的故事在北美不是總會獲得青睞，但該片成功了，並補充道：「這將非常有賺頭。」

「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire）本週以900萬美元收入，在票房排行榜位居第3。

排名第4的是收下840萬美元的恐怖片「天魔：惡之初」（The First Omen）。

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「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）本週票房790萬美元，排名退至第5。

排名第6至第10的作品依序為： 「沙丘：第二部」（Dune: Part Two） ，720萬美元；「似曾相似」（Someone like you，暫譯），300萬美元；「邪惡的小字母」（Wicked Little Letters），160萬美元；「極限長征」（Arthur the King） ，150萬美元；「鬼聖胎」（Immaculate） ，140萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1130408

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