失去摯愛11年 王月感嘆：不想用AI複製李國修

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（中央社記者洪素津台北31日電）資深演員王月今天出席戲劇「幸福房屋事件簿」記者會，劇中她思念已逝的毛孩，用高科技複製愛貓，戲外王月失去摯愛李國修11年，她說：「不想國修老師用複製的方式做生命延伸」。

王月多年未參與戲劇演出，劇中她透過高科技複製來思念已逝的愛貓，戲外王月同樣歷經過失去摯愛的苦痛，問及會不會想用高科技讓李國修重生，王月秒拒絕表示，「我不會複製一個李國修，我不想國修老師用複製的方式做生命的延伸」。

王月認為這樣的方式已是不同的存在體，隨後笑說：「但我不排斥將來養貓，取名叫修修。」

王月也說李國修有很多子弟兵，「我們會說這是傳承，絕對不會是複製，我才不要複製一個李國修」，王月希望李國修能在天上自由自在，不要入夢就代表對方沒有掛念。

戲劇「幸福房屋事件簿」描述資深房仲陳庭妮及擁有通靈能力的菜鳥房仲蔡凡熙，深入調查各種凶宅案件，兩人四處拜訪周邊鄰居，探聽房屋物件過往「黑歷史」，除了不可思議的房地產業秘辛，還能從中體會每個人在社會裡，面臨愛情、親情與職場關係的現實狀況。

導演蔡怡芬則分享拍攝鬼魂狀態不容易，除了特效，還要有特殊化妝、調光，「要呈現出每個鬼魂不一樣，我們花很多時間調整，就連音效也有很多不一樣的嘗試」，蔡怡芬感謝此影集能夠順利上線，還能在7大平台播出真的很不簡單。（編輯：吳協昌）1130531