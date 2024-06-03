謝沛恩跨界主持節目 全英文口說吸引國外戲劇邀約

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（中央社記者洪素津台北3日電）演員謝沛恩跨界主持TaiwanPlus節目Veggie Island，以全英文介紹全台各地的蔬食料理餐廳，謝沛恩流利的英文口條獲得讚賞，更因此接到不少國外戲劇的邀約試鏡機會。

謝沛恩首度跨界主持美食節目Veggie Island，她用全英文介紹全台各地的蔬食（素食）料理餐廳，涵蓋Fine Dining精緻餐飲、街頭小吃、異國Fusion料理、甜品甜點店等，鮮活展現台灣「蔬食之島」不同面貌。

謝沛恩從演員、歌手到首次主持，她表示，本來就想參加美食烹飪類型節目，所以當初接到邀約時非常開心，終於有機會可以一圓美食節目主持夢。不僅如此，主持節目後謝沛恩還接到不少國外戲劇的試鏡邀約。

節目上除了要能吃外，如何對螢幕前的觀眾表達口感更是一大考驗，謝沛恩表示，描述食物並不是一件自然而然的事情，還緊張到不停在家裡練習講口感。

一邊品嘗一邊立即描述食物對謝沛恩來說並不習慣，所以在拍攝節目之前，她在家吃飯就開始特訓練習，為主持下了不少苦功。

節目Veggie Island將在6月3日起，於TaiwanPlus YouTube主頻道上架首播。（編輯：張雅淨）1130603