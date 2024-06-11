陳奕迅中暑休克下巴撞地縫30針 重慶6場演出將延期

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（中央社台北11日電）知名港星陳奕迅昨日因打網球時中暑休克昏倒，下巴撞地致下顎骨裂，縫了30幾針。所屬經紀公司今日發聲明表示，本週及下週在重慶的6場演唱會將延期。

陳奕迅所屬經紀公司今日發布聲明表示，陳奕迅昨日下午於室外打網球時中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷，送醫檢查後，發現陳奕迅腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，傷口深至見骨，縫合30多針，至少需休息3週。

聲明稱，陳奕迅目前狀況穩定，已安排專科醫生團隊照顧及治療，並留院接受治療護理。

原定在6月14至16日、21至23日於重慶的6場演唱會將延期至2025年內舉行，詳細延期與補償方案主辦方將盡快公布。

5月底，陳奕迅才因聲帶問題延期2場在杭州的演場會，如今又傳出中暑昏倒，讓粉絲相當擔心。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1130611