BTS SUGA酒駕被要求退團 示威粉絲個資外洩惹議

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA因酒後騎電動機車引發爭議，部分粉絲在經紀公司前發起要求SUGA退團的花環及卡車示威，但主辦示威的粉絲個資卻遭龍山區廳不小心洩漏，被質疑是否確實是公務員疏失，或是故意外流。

韓媒MBN報導，希望SUGA退團的部分粉絲發起示威活動，16日於BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC所在的HYBE娛樂大樓前擺放寫有訴求的花環，但卻傳出示威活動申請人個資外洩消息。

發起花環示威的粉絲團體日前透過社群網站表示，當地主管單位龍山區廳不慎將未經馬賽克處理的活動申請書外洩，申請表上寫有申請人姓名、住址等個資，主辦方表示已就此向區廳抗議，並要求龍山警察署要求協助預防類似事件發生。

SUGA酒駕風波越演越烈，粉絲意見也嚴重兩極化，部分粉絲認為酒駕即為犯法，SUGA本人應該要退團負責；但也有許多粉絲認為SUGA罪不至此，對要求退團的示威活動表達不滿。

這次示威活動引來其他粉絲舉報，但活動為合法申請，甚至為符合相關規定，請來工讀生看守花環，一些支持示威的網友質疑，區廳是否可能為解決舉報問題故意外洩申請人個資。

SUGA在本月6日晚間酒後駕駛電動機車摔倒，被警方發現酒駕後弔銷執照，事發後雖第一時間發布聲明道歉，但聲明中聲稱酒後騎「電動滑板車」被質疑說謊，酒測結果顯示血液中酒精濃度甚至高達0.277%，引發熱議。

經紀公司之後說明，當初以為SUGA使用的交通工具屬於裝有座椅的電動滑板車，之後確認其性能與款式才發現類別不同，強調並未意圖淡化事件嚴重性，會確實負起相關責任，但相關議題熱度仍高居不下。

警方今天向媒體表示，目前正在協調傳喚SUGA調查的時程，預計於本週進行，時間會避開週末或夜間，且與過去案例一樣，不會特別公開傳喚時程。（編輯：陳承功）1130819