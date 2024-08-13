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韓國Kakao再爆外洩爭議 提供4000萬用戶資料給支付寶

2024/8/13 20:58（8/13 21:53 更新）
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根據調查，Kakao Pay從2018年4月至今，每天向支付寶提供1次用戶信用資訊，累計已達542億筆。（韓聯社）
根據調查，Kakao Pay從2018年4月至今，每天向支付寶提供1次用戶信用資訊，累計已達542億筆。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國網路龍頭之一的Kakao今年5月剛因旗下通訊軟體用戶個資外洩遭罰，今天再次被韓國金融監管機關指控向中國支付寶不合理地提供4000萬名用戶個人信用資訊。

韓國金融監督院今天公開就今年5到7月Kakao Pay海外支付業務的現場監察結果，發現Kakao Pay將未利用海外支付服務的客戶資訊都提供給中國支付寶；金融當局已就此迅速採取懲處程序，並計畫釐清是否有其他類似情事。

根據金融監督院調查，Kakao Pay從2018年4月至今，每天向支付寶提供1次用戶信用資訊，累計已達542億筆，包括4000多萬名用戶的Kakao帳號、手機號碼、電子郵件、加入Kakao Pay的基本資訊及交易內容。

為了在Apple應用程式商店提供支付服務，Kakao Pay與支付寶簽訂委託合作，將旗下用戶資訊交付支付寶公司，處理成Apple要求的資訊；此外，Kakao Pay也藉此擴大提供用戶在海外下單支付的服務。

但金融監督院指出，Kakao Pay將未使用海外支付服務的客戶資訊全數提供給支付寶，且若要與支付寶進行代付清算業務合作，也只需提供用戶的訂單及結帳資訊，不須將個人信用資訊全數提供，這都超出合理範圍。

自2019年11月至今，不合理提供給支付寶的信用資訊累計已達5.5億筆。

Kakao Pay透過與支付寶的合作，將支付服務擴大至支付寶、TEMU、Google、Apple等46國的8100萬家線上、實體加盟店。根據韓國信用情報法規定，業者蒐集的客戶信用情報提供給第三方前，需取得當事人同意；且支付寶屬於海外公司，個人情報移轉至海外前也必須取得同意。

對此，Kakao Pay表示「從未違法提供個資」，聲稱Kakao Pay與支付寶、Apple的三方合作屬於業務委託關係，不需要另外取得用戶同意。他們也強調，提供給支付寶的資訊都經過暗號化處理，無法作為其他用途使用。

但金融監督院反駁，「一般人都能透過公開的程式將暗號復原」，安全性不足，且即使經過雜湊函式（hash function）處理，同樣必須經過用戶同意，並不認同Kakao Pay的主張。

同時，韓國個人情報委員會也表示，將要求Kakao Pay等相關業者，就個資移轉海外相關義務提交資料，以確認是否出現違法狀況。（編輯：韋樞）1130813

#Apple
#Kakao
#支付寶
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