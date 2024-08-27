綠洲合唱團解散15年後和解復出 明年世界巡演

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國搖滾傳奇綠洲合唱團（Oasis）15年前因為核心成員蓋勒格兄弟鬩牆而解散，所幸兩人終於放下多年宿怨，綠洲合唱團今天宣布明年將重聚，展開世界巡迴演唱會，首站選在英國。

法新社報導，綠洲合唱團於1991年在英國曼徹斯特（Manchester）成立，被視為幫助開創1990年代「英倫搖滾」（Britpop）時期，演唱了Wonderwall、Don't Look Back In Anger及Champagne Supernova等熱門歌曲。

不過，綠洲合唱團2009年因為核心成員連恩蓋勒格（Liam Gallagher）及諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）兄弟反目而解散。

當年，綠洲合唱團在巴黎「塞納搖滾」（Rock en Seine）音樂節開唱，期間連恩砸爛諾爾的一把吉他，兩人緊張關係達到頂峰。這對兄弟自鬧翻解散後，迄今未同台演唱。

事隔多年後，綠洲合唱團今天在社群媒體X上宣布，他們將於2025年在英國卡地夫（Cardiff）、曼徹斯特、倫敦、愛丁堡及愛爾蘭首都都柏林開唱。

這將是綠洲合唱團自2009年解散後首度合體。英國廣播公司（BBC）報導，綠洲合唱團發表聲明指出，他們也計畫在歐洲以外地區演出。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130827