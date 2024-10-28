五月天演唱會可能遇颱風康芮攪局 花蓮縣府：會討論備案
2024/10/28 13:36（10/28 13:48 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）樂團五月天「一路向東」演唱會11月2、3日將在花蓮玉里及花蓮市登場，但隨颱風康芮接近，讓樂迷擔心；縣府觀光處長余明勲說，若颱風來襲，演唱會可能延後，會討論備案。
根據各國預測路徑，已調整為颱風康芮登陸台灣，強度可能達中颱上限，30日受其外圍水氣匯入，雨量增多，31日、11月1日康芮環流影響，對台構成嚴重威脅。
樂團「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里及花蓮市登場，「一路向東」演唱會無須門票、免費自由入場，讓歌迷相當期待；因颱風康芮路徑逐漸接近台灣，相信音樂也在臉書發文，希望颱風快退散。
余明勲今天接受媒體聯訪表示，今天已經有部分旅宿業者告知，有些旅客因颱風要求退房，感到遺憾、難過，若五月天的演唱會延後舉辦，也希望所有樂迷粉絲能保留時間到花蓮旅遊。
余明勲指出，主辦單位已經開始在活動場地搭建舞台，若演唱會遇到颱風，老實說確實「束手無策」；相信音樂公司也在考量，萬一颱風確定登陸，演唱會可能延後，相關備案都在討論，一切依照相信音樂公司的決定做最後的決策，縣府基本上配合應變。（編輯：陳清芳）1131028
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