吳德榮：颱風康芮不排除直接登陸 對台威脅大

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮今天表示，各國預測路徑，輕颱康芮已調整為登陸台灣，強度可能達中颱上限，30日受其外圍水氣匯入，雨量增多，31日、11月1日康芮環流影響，對台構成嚴重威脅。

根據中央氣象署網站，輕颱康芮約位於鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時11公里速度，向西進行；近中心最大風速每秒25公尺，七級風平均暴風半徑200公里。而花蓮受颱風暴風圈侵襲機率最高已達73%。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新各國官方的預測路徑顯示，「康芮」已調整至登陸台灣；中央氣象署與日本氣象廳皆預測，在未受地形破壞前、達最強時，近中心平均風速每秒48公尺，為中度颱風上限，故其帶來的嚴重威脅、絕不可小覷。

颱風康芮路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）

吳德榮指出，最新歐洲模系集式模擬顯示，「康芮」的系集平均路徑在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少，顯示仍有不小的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。

吳德榮說，至於颱風「潭美」則即將離開越南，回到南海，將減弱為熱帶性低氣壓。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部晴時多雲，北台灣轉涼，中南部氣溫微降。

吳德榮指出，明天、30日東北季風影響，明天迎風面北部、東半部有局部短暫雨，30日康芮外圍水氣匯入，降雨時間拉長、雨量增多，背風面中南部為晴時多雲，氣溫逐日微降，北台灣濕涼；31日、11月1日康芮環流影響，對台構成嚴重威脅，應及早作好防颱準備；11月2、3日康芮遠離，天氣好轉。（編輯：張銘坤）1131028