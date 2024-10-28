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颱風康芮加速不排除登陸台灣 海警最快29日、陸警30日發布

2024/10/28 11:55（10/28 14:29 更新）
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颱風康芮移速加快、路徑南修，氣象署28日表示不排除直接登陸台灣。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風康芮移速加快、路徑南修，氣象署28日表示不排除直接登陸台灣。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天表示，最新預測颱風康芮移速加快、路徑南修，不排除直接登陸台灣；最快明天下午至晚間發布海警、30日上午發布陸警，31日至11月1日是颱風影響最劇烈的時間。

中央氣象署今天表示，最新預測輕颱康芮移動速度加快，路徑往南調整，目前位置約在距離台灣東南方1050公里的海面上，不排除直接登陸台灣，但受太平洋高壓影響，仍可能有偏北或偏南的路徑，要持續關注。

氣象署說明，若依目前資料預測，最快明天下午到晚上發布海上颱風警報，30日上半天發布陸上颱風警報；在接近台灣的過程中，預估會是中颱上限，是否會再增強需待觀察，但由於颱風範圍大，全台都有影響。

颱風康芮暴風可能到達時間及機率圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風康芮暴風可能到達時間及機率圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

有媒體報導，前一個11月登陸的颱風，是1967年的颱風吉達。氣象署指出，目前康芮是否登陸、何時登陸仍有不確定性，是否會成為57年來第2個11月登陸的颱風需再觀察；同時強調，過往11月都還是有颱風生成並影響台灣的紀錄，因此並非罕見現象。

氣象署表示，今、明兩天受東北季風影響，迎風面留意持續降雨，中南部則有午後雷陣雨。30日受颱風外圍環流影響，風雨逐漸明顯，北北基宜有局部大雨發生機會，花東陣雨也逐漸明顯，中南部仍有午後雷陣雨。

氣象署提醒，31日至11月1日颱風影響最劇烈，各地風雨明顯，北部、東半部地區及中南部山區並有大雨或豪雨發生機會，尤其東半部地區有局部豪雨等級以上降雨；預估11月2日颱風逐漸遠離，但東北季風影響，北部及東北部地區有局部短暫雨，東半部地區有零星短暫雨。（編輯：張雅淨）1131028

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