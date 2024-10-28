米可白12月將2次取卵 肚子脹如3月孕肚

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（中央社記者洪素津台北28日電）演員米可白今天公布加盟新經紀公司，她透露近來努力凍卵，但卻只存到了8顆，預計12月2次取卵，因為凍卵米可白也變胖，笑稱自己的肚子像水蛙一樣脹大，猶如3個月的孕肚。

米可白今天開心舉辦記者會公告自己加盟新經紀公司，提及近日忙碌凍卵，但是凍卵數量才8顆，預計12月會進行2次取卵，她透露凍卵讓她胖了好多，整張臉像「麵龜」一樣，肚子也會變很大，「像水蛙或是3個月大的孕肚」。

米可白和男友孫綻交往1年多，孫綻日前在節目上表明很想結婚，米可白坦言對方一直有這個想法，「目前先以工作為主，先拍完這場戲再說」，對於婚事先不說死；至於何時使用卵子，米可白笑稱理想狀況下是希望1年後可以取用，「因為拍1檔戲通常要1年或1年半」。

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米可白即將演出民視8點檔，新角色是駐唱歌手，和她小時夢想當歌手不謀而合，不過她回憶起小時只要拿起麥克風，就會被爸爸阻止，要她去睡覺；還有一次是在當葡萄姊姊時，明明錄唱了2個半小時，最後卻剩下一句OS，還好男友孫綻懂生存，讚她歌聲甜美。

米可白坦言要唱歌這件事對自己挑戰很大，但這次角色也算是圓夢，「演員就是必須給自己很多挑戰，看到劇本很期待有不同的火花。」（編輯：李亨山）1131028