范少勳新戲演菜鳥 回憶深刻廣告試鏡「連喝8罐飲料」

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（中央社記者洪素津台北29日電）演員范少勳在新戲「X！又是星期一」飾演週刊業務部菜鳥，劇中面試橋段讓他想起過往印象深刻的廣告試鏡，當時連喝8罐飲料，試鏡時間花了40分鐘，「我還是沒有被選上」。

范少勳在劇中飾演前電競選手轉行當外送員，卻陰錯陽差成為週刊公司的業務部菜鳥，尤其第1集他以最短時間說服面試官錄取，令人印象深刻。

身為演員，試鏡是家常便飯，范少勳透過新聞稿分享，過去曾試鏡飲料廣告，遇到貴人選角指導，安排他在最後一個試鏡。他先去超商買了一堆飲料，試鏡時光飲料就喝了7、8罐，試鏡時間長達40餘分鐘，「雖然最後還是沒有選上，但還是超級感謝那位選角指導，很有耐心地幫我這麼多。」

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范少勳此次挑戰喜劇演法，展現各種誇張的表情與肢體動作，偶爾甚至飆出髒話或生活化台詞。他笑說，台詞都是在現場排戲時，演員互相迸出的火花。

范少勳坦言，一開始也很擔心，不知道該怎麼呈現，「但在和導演的工作過程中，他很常提醒我這個角色到底想要做的事情是什麼，而不是為了想要取悅觀眾。很謝謝導演，他是一個讓我非常有安全感的導演。」（編輯：張雅淨）1131029