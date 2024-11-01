曾國城拍片掐楊貴媚脖 笑稱群眾圍觀像命案現場

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（中央社記者王心妤台北1日電）藝人曾國城今年以「小雁與吳愛麗」入圍金馬獎男配角，他今天分享把楊貴媚壓在地上掐脖子的戲拍了一整天，而場外圍觀50、60名民眾，被他戲稱是「命案現場」。

曾國城與導演林書宇接受媒體訪問。電影剛上映時，林書宇曾在社群上發文透露對票房數字感到灰心，他表示，因為上映初期的票房數字比一般國片低，心情的確受到影響，不過後續票房回穩，加上與觀眾對談，有收到觀眾的感動，也很開心金馬影展放映場票都售罄。

曾國城表示，入圍金馬獎後，陸續收到朋友祝他「先敲鐘再騎馬」（指先得金鐘獎再拿金馬獎），但之前金鐘獎落空，「如果馬也找不著就太糗了！」

曾國城談到掐住楊貴媚脖子的戲，他透露當時是在櫃檯及牆壁的狹小空間扭打，地上散落糖玻璃碎片，加上旁邊還有其他工作人員，拍了3、4次已經滿身大汗，但其實掐脖子沒有使出太大力氣，「可能我坐在她身上，她就沒氣了」。

林書宇透露，拍攝地美濃鄉親得知曾國城要去拍戲時掀起轟動，一早就有10多名民眾圍觀，到晚上拍攝結束，外面圍了50、60人，被曾國城戲稱是「命案現場」。

談及金馬獎紅毯造型，曾國城表示，已經和服裝設計師討論中。聽到林書宇與太太夏于喬沒走過婚禮紅毯後，他打趣表示，可以用金馬獎紅毯代替，「我牽著夏于喬，再把她的手交給林書宇」。

「小雁與吳愛麗」上映中。（編輯：管中維）1131101