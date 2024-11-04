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金雲獲韓國「模特兒之星」獎項 喜合影韓星崔振赫

2024/11/4 19:12
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（中央社記者洪素津台北4日電）模特兒、演員金雲日前赴韓國參加亞洲模特兒大賞頒獎典禮，獲頒MODEL STAR AWARD模特兒之星獎項，此行巧遇韓國男星崔振赫，2人合影留念，崔振赫更稱讚身高190公分的金雲「你好高」。

金雲日前出席在首爾舉行的「2024 Asia Model Festival」頒獎典禮，獲頒模特兒之星獎項。金雲上台分別用韓文、英文、中文3種語言穿插表示感謝，更用韓文宣傳自己主演的BL劇「看見愛」在日韓等海外平台也有播出。

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金雲回台灣後，又要開始繼續參與新劇的宣傳，他透過新聞稿表示，這次參與亞洲模特兒大賞頒獎典禮真的很感激，「我一直抱著學習的心態，也很榮幸跟崔振赫一起合影，我感受到他們的氣質真的非常不一樣」。

金雲表示，奶奶看了好幾遍自己主演的BL劇「看見愛」，「奶奶跟我說她看完很感動，分享她的感想，然後抱抱我，並且哭了。」媽媽也是在看完播出後，給予他很多鼓勵及稱讚。（編輯：張雅淨）1131104

#台灣
#首爾
#韓國
#崔振赫
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