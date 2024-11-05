聖地牙哥亞洲電影節 14部台灣電影參展

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國西岸較具規模的亞洲電影展、第25屆聖地牙哥亞洲電影節7日起舉行，「鬼才之道」等14部台灣電影參展，展現台灣創作能量。

駐洛杉磯辦事處台灣書院新聞稿指出，聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival, SDAFF）7日起到16日舉行，放映來自35國家170部影片，台灣影片占14部。

台灣書院與影展合作，推出「台灣電影櫥窗（Taiwan Film Showcase）」單元，在愛德華美拉梅薩電影院（Edwards Mira Mesa）及攝影博物館（The Museum of Photographic Arts）播映台灣電影。

參展的影片包括導演徐漢強的「鬼才之道」；台灣、新加坡、波蘭三國合製「刺心切骨」；導演楊德昌的經典作品「麻將」；導演蔡明亮的紀錄片新作「無所住」；台裔美籍導演Vicky Du作品「迴光返照」。

短片有金馬最佳導演陳潔瑤最新創作「男孩奇幻夜」、導演朱建安獲2024日舞影展評審獎「公鹿」，以及「窗殺」、「馬語」4部作品

電影節選映「現在是不是時候該將你放下了呢？」、「慾仙慾死」、動畫「暗面」、「嗨爸」及「我要去買水彩」5部短片，以不同敘述及媒材，多元表現台灣影人對各類議題的關注。（編輯：周永捷）1131105