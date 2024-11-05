言承旭從影最大尺度 新劇與林依晨有激情親密戲

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（中央社記者洪素津台北5日電）演員言承旭、林依晨主演新戲「同棲散策」，2人有突破尺度的親密戲，探討新型態的婚姻關係，言承旭感謝林依晨的投入和鬆弛感，一起完成很多突破；林依晨也坦言有被言承旭給接住。

戲劇「同棲散策」今天在2024年TCCF創意內容大會曝光花絮影片，言承旭、林依晨上演尺度超大的情慾戲，透過性張力探討婚姻與愛情的本質。

言承旭、林依晨在導演指導與團隊保護下，都卸下了心防與包袱，細膩中可見時光中對婚姻或者愛情的理解，展現真實卻脆弱的一面，整部劇後段內心掙扎十分衝突。

言承旭透過新聞稿表示特別感謝林依晨，「因為依晨的投入和鬆弛感，我們會彼此從對方的表演中找到信念感，完成很多突破。」

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林依晨也坦言：「在戲劇裡願意展示角色的脆弱，是最難、最珍貴，但又最美麗的。這次有被言承旭、製作團隊保護的感覺，讓人很有安全感，自然也能有最好的發揮。」

林依晨對於能與言承旭一起再現台劇，開心直呼：「跟言承旭相處覺得他一直是個很真實、真摯的人，也感謝他願意全然信任我，讓我也願意把自己完整地交給他，在表演中一起共創火花！」（編輯：陳政偉）1131105