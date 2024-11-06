本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／美國總統大選開票兩樣情 川普支持者歡欣、賀錦麗陣營低迷
首頁 / 娛樂

「如夢之夢」劇場經典重返 8小時回溯夢境之旅

2024/11/6 19:23（11/6 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
表演工作坊舞台劇「如夢之夢」12月31日將首度移師北藝中心大劇院演出，編導賴聲川（左4）與演員李辰翔（左起）、張靜之、蕭艾、崔台鎬（右起）、樊光耀、張本渝及莫子儀出席記者會宣傳。（表演工作坊提供、攝影羅慕昕）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月6日
表演工作坊舞台劇「如夢之夢」12月31日將首度移師北藝中心大劇院演出，編導賴聲川（左4）與演員李辰翔（左起）、張靜之、蕭艾、崔台鎬（右起）、樊光耀、張本渝及莫子儀出席記者會宣傳。（表演工作坊提供、攝影羅慕昕）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）360度環繞觀戲體驗、由表演工作坊藝術總監賴聲川編導的經典舞台劇「如夢之夢」再度回歸，12月31日起在台北表演藝術中心盛大公演，再邀觀眾共赴8小時回溯夢境之旅。

被譽為華語劇場里程碑的「如夢之夢」自2000年創作至今，在劇場愛好者心中占有一席之地。全劇以獨特的「夢中夢」敘事結構，探索五號病人生命歷程，場景橫跨台北、巴黎、諾曼第、上海，時間橫跨70年，譜寫生命的無常與如常。

賴聲川今天在記者會分享，「如夢之夢」劇本大綱是在25年前的11月完成，由於演出形式特殊、演員數量龐大，是實驗性極高、製作難度亦高的作品，這麼多年來能在台灣、香港、新加坡與中國持續演出，他感到奇妙也感謝大家支持。

由於全劇時長近8小時，讓許多人卻步踏入劇場。不過賴聲川表示，他們的魔法就是會讓觀眾感覺「時間不存在」，若台下還會頻頻看錶，就是創作者的失敗。

再次飾演五號病人的莫子儀表示，大二時曾擔任「如夢之夢」後台舞台組，和大家經歷非常魔幻的旅程，也給予19歲徬徨的他很大力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

直至2022年參演時剛結婚不久，到今年經歷更多生離死別，讓莫子儀慢慢意識到這是齣跟生命息息相關的戲，「這個生命體會隨著生命不同時段的增長，給予不同養分，希望帶大家經歷這段療癒之路」。

今年「如夢之夢」首度移師北藝中心大劇院演出，作為第一齣使用大劇院升降舞台作品，劇團也因應建築體及蓮花池特殊觀眾席設定，調整東西2座樓台布景的視野與角度，並提供即時轉播的攝影視角；賴聲川也期待劇場環境迸出新火花。全劇將於今年12月31日至2025年1月5日演出，共計5場。（編輯：張雅淨）1131106

莫子儀
王柏傑揮別酒駕風波 透露在籌備新作品莫子儀「餘燼」分飾2角 小薰拍認屍戲太震撼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：