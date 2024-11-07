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BBC Earth紀錄片「亞洲」取景台灣 製作人讚美麗

2024/11/7 11:25（11/7 11:36 更新）
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BBC Earth將推出新生態片「亞洲」，並有來台灣取景的畫面，旁白李霈瑜（左）與製作人喬尼基林（Jonny Keeling）（右）出席6日晚間的首映會。（BBC Earth提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月7日
BBC Earth將推出新生態片「亞洲」，並有來台灣取景的畫面，旁白李霈瑜（左）與製作人喬尼基林（Jonny Keeling）（右）出席6日晚間的首映會。（BBC Earth提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）BBC Earth將推出新生態片「亞洲」，自然歷史部門負責人喬尼基林昨晚出席首映會，並分享在台拍攝在國小定居的大赤鼯鼠故事，並說台灣是個美麗的地方且有開心的拍攝經驗。

「亞洲」歷時4年拍攝，也是BBC Earth首部聚焦亞洲的野生動物生態紀錄片，帶領觀眾前進西藏高原、戈壁沙漠等秘境，為旁白獻聲的女星李霈瑜也以叢林風格的服裝出席首映會。喬尼基林（Jonny Keeling）表示，亞洲在他心裡是最精彩的洲，有最高的山峰、最深的海洋，也有多元動物跟還沒述說的故事。

李霈瑜私下有潛水習慣，並說從第一集就讓她有衝動想跳進海裡，而被邀約擔任旁白時，沒問酬勞就一口答應，「實在太榮幸了，BBC Earth攝製的一系列紀錄片一直都改變了人類怎麼看這個世界，這是非常重要的一個部分，精美的畫面與戲劇性的故事也都令我非常難忘。」

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喬尼基林分享在台灣的錄影故事，像是有在國小定居的大赤鼯鼠，為了這拍攝先花了一年做準備並確認大赤鼯鼠的習慣，也花了好幾週才拍攝到想要的畫面。他稱讚台灣是個美麗的地方，這次也跟台灣的生物學家林亨利合作，對方給予很多幫助，且在台灣的工作人員都幫了大忙，是很開心的拍攝經驗。

「亞洲」將於7日起每週日晚上7時55分在BBC Earth頻道播出，首週連播2集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。（編輯：李亨山）1131107

李霈瑜
BBC Earth「亞洲」來台取景 大赤鼯鼠現蹤台北市區
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