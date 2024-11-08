Apink普美初瓏來台辦見面會 做台式三明治餵粉絲

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（中央社記者王心妤台北8日電）南韓女團Apink成員普美、初瓏以小分隊CHOBOM模式來台灣，今晚舉辦見面會，兩人除了有舞蹈默契挑戰，現場更化身廚師現做「台式三明治」，並親自餵食幸運中選的粉絲。

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普美、初瓏今晚先是分別以短裙、熱褲造型跳出Copy cat、Oscar等歌曲，接著又換上白襯衫搭配黑褲的帥氣造型跳出My House。除表演環節，她們在台上玩起默契舞蹈遊戲、用臉頰猜物體的「觸感遊戲」，逗得粉絲歡笑連連。

主辦單位今晚也設計料理環節，特別準備吐司、美乃滋、火腿等食材，讓普美、初瓏穿上圍裙現場製作「台式三明治」，並現場選出幸運粉絲上台互動。3名粉絲需要閉上眼睛試吃普美、初瓏製作的三明治，並選出哪個好吃，而她們見到粉絲咀嚼許久後，也貼心遞上水，讓粉絲相當開心，最後第3名粉絲認為普美的比較好吃，讓普美開心舉手歡呼。（編輯：陳政偉）1131108