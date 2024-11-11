金曲歌后鄭宜農首度加拿大開唱 唱哭不懂台語的人

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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）金曲台語歌后鄭宜農首度在加拿大開唱，儘管許多人聽不懂台語，但依然因她的歌聲而感動，甚至有剛移民至加拿大的香港人在聆聽「玉仔的心」一曲時，濕了眼眶。

鄭宜農應加拿大華語音樂節「玉石音樂嘉年華」（Jade Music Fest）邀請，8日和9日兩天分別登台演唱和參與講座，分享了她透過音樂尋找身分認同的心路歷程。

溫哥華Vogue劇院8日晚間的演唱會，逾1000人座無虛席，鄭宜農唱了多首國語台語歌曲，如：「人如何學會語言」、「玉仔的心」、「金黃色的Golden」等膾炙人口的作品。

加拿大出生長大的布萊恩不懂華語，但他很喜歡鄭宜農的電子曲風，他對中央社說：「我平常喜歡快節奏的電子曲，沒想到鄭宜農的輕淡哀愁電子風這麼動人。」

前兩年才從香港移民至加拿大的凱琪則對中央社說，很喜歡「玉仔的心」，聽得忍不住流淚。「可能就讓我更思念故鄉香港吧，來到溫哥華真的有很多挑戰，包括歌詞中提到的孤單和願望，心情常常充滿糾葛。」

鄭宜農很高興歌曲能引發共鳴。她對中央社表示，這也是想傳遞的訊息：「人們都有自己的傷痕，卻因應對他人、對世界的愛而能長出屬於自己的堅毅的樣貌。」

她稱，加拿大初體驗的收穫豐富，不僅是完成了很棒的演唱會，還透過音樂節平台認識來自世界各地、才華洋溢的音樂人，彼此激盪音樂創作之路，真的非常開心。

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她9日在一場音樂講座上分享她對「語言與人的關係」以及「文化認同」的觀感，說在台灣能說台語的年輕一代越來越少，在加拿大感受到多元文化的強大力量，很多移民努力尋根，傳播家鄉文化。「這進一步激發我想做的事情，我一直想將當代音樂與台語融合起來，貼近新一代的心境，避免台語消逝沒落。」

幾天逗留溫哥華，她說印象最深刻的是：「過一條馬路時，可以聽到4種以上的語言，而且大家似乎都習以為常看待這件事，這種語言平權的氛圍真的很棒。」當然，溫哥華多元又豐富的美食也令鄭宜農感到驚艷，她說：「不明白為什麼，連普通三明治都做得好好吃呢！」（編輯：唐佩君）1131111