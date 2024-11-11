日本外景泡湯羞談蜜桃臀 嚴藝文不敢看影后評論

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（中央社記者洪素津台北11日電）演員楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文主持「老少女奇遇記2」日本出外景，分享有次泡溫泉時大方討論楊貴媚的蜜桃臀；而執導的「影后」最近熱播，嚴藝文說，只有戲劇上線的前2天有看評論。

「老少女奇遇記2」為實現3名「影后」想在海外工作的夢想，拍攝團隊前往日本4個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第2季的核心。

節目更邀請了張軒睿、林哲熹、禾浩辰、風田等多名「小鮮肉」和姊姊們一起在日本探險，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文今天出席記者會分享在日本錄影的點滴，對於節目中有小鮮肉，嚴藝文直呼很滿意，「跟禾浩辰在雪地很辛苦，但我們一直演出偶像劇橋段，他也常常扶我們，很貼心。」

提及最有趣的片段，鍾欣凌笑說，其中最犧牲的應該是一起在熊本泡溫泉的林哲熹，「我們在討論楊貴媚、媚姐蜜桃臀很翹的時候，他剛好走進來，他應該自己也嚇歪了。」一旁的嚴藝文補充說，當時只有下半身圍著浴巾的林哲熹，很認真地講解溫泉歷史，讓她哭笑不得。

而身兼製作人、主持人的楊貴媚坦言，第2季花費許多，必須有不錯的成績才有機會拍攝第3季，坦言有一定的收視壓力。

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嚴藝文執導戲劇「影后」，好友楊貴媚、鍾欣凌也助陣演出，嚴藝文表示戲劇上線的前2天有看評論，「後來不敢看，好評也不敢看，怕太沉浸其中。」楊貴媚、鍾欣凌也都有看評論，但主要都是看自己的部分。

而楊貴媚在劇中狠嗆飾演「史艾瑪」的林廷憶，楊貴媚坦言從影以來沒遇過，「有沒有心機關我屁事，我都飄過。」鍾欣凌也表示沒有遇過，笑說：「我們長這樣應該不會心機到我們身上。」（編輯：陳政偉）1131111