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「刺心切骨」「懷念的華爾滋」入選多倫多亞洲國際影展

2024/11/13 08:46（11/13 09:06 更新）
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電影「刺心切骨」由台灣、新加坡、波蘭合製，新加坡籍導演劉慧伶拍攝。故事以擊劍運動為主題，呈現單親家庭母子、兄弟間錯綜複雜關係與心理糾葛。（紐約台北文化中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年11月13日
電影「刺心切骨」由台灣、新加坡、波蘭合製，新加坡籍導演劉慧伶拍攝。故事以擊劍運動為主題，呈現單親家庭母子、兄弟間錯綜複雜關係與心理糾葛。（紐約台北文化中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年11月13日
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（中央社記者胡玉立多倫多12日專電）第28屆多倫多亞洲國際影展（Toronto Reel Asian International Film Festival），今年總計66部來自各國電影中，有「刺心切骨」與「懷念的華爾滋」2部台灣電影入選。「懷念的華爾滋」導演李季恬將親自出席影展，於16日首映現場與觀眾互動。

新加坡新銳導演劉慧伶首部作品「刺心切骨」是由台灣、新加坡、波蘭合製，該片甫於7月6日獲得捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival）最佳導演獎。14日電影在多倫多首映時，劉慧伶將以視訊方式與影展觀眾連線互動。

「刺心切骨」故事靈感受到2014年台北捷運隨機殺人事件啟發，結合劉慧伶過往以新加坡擊劍選手身分赴台的經驗。該片故事以擊劍運動為主題，由曹佑寧、劉修甫、丁寧領銜主演，呈現單親家庭中母子、兄弟間錯綜複雜的關係與心理糾葛。

「懷念的華爾滋」描繪婦女社會角色轉變，隨著華爾滋曲目結束，一位母親的青春年華也隨之逝去。導演李季恬畢業於北藝大動畫系，2021年於布拉格藝術學院交換學程，修習材質與裝置藝術創作，返台後成為全職藝術創作者，以植物、文字、陶土、繪畫、聲音、表演為媒材創作。

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多倫多亞洲國際影展創立於1997年，是加拿大最大的泛亞洲地區電影展會，明天起至24日舉行。紐約台北文化中心自2015年起與主辦單位合作，推廣台灣電影；2009年起，每年都有1至3部與台灣相關的新銳導演作品在此影展曝光。

今年多倫多亞洲國際影展選映的66部電影，來自台灣、加拿大、智利、法國、德國、香港、印度、印尼、伊朗、愛爾蘭、日本、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、波蘭、新加坡、南韓、瑞典、英國、美國、中國等地。（編輯：陳承功）1131113

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