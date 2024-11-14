「噤界」導演約翰卡拉辛斯基獲封2024全球最性感男人

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）電影「噤界」男星約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）今天獲選美國「時人雜誌」2024年全球最性感男人，他受訪時表示，自己得知消息後第一個反應是「腦子一片空白」。

憑藉經典喜劇影集「辦公室風雲」（The Office）走紅的約翰卡拉辛斯基接受「時人雜誌」（People）採訪時說：「除了覺得自己可能被整了之外，我平常醒來並不會想著『今天會不會是我被選為全球最性感男人的日子？』然而，就是今天，你們這麼做了。」

現年45歲的約翰卡拉辛斯基表示，在他作為演員所擁有的所有機會中，現實生活中成為一名顧家的爸爸才是最有意義的。

他更喜歡作為丈夫和父親的身分。約翰卡拉辛斯基與41歲的英國女演員艾蜜莉布朗（Emily Blunt）結婚14年，育有兩個女兒，分別是10歲的哈澤（Hazel）和8歲的維奧里特（Violet），一家人定居在紐約布魯克林。

約翰卡拉辛斯基把這個消息告訴妻子艾蜜莉布朗時特別興奮，他說：「告訴她的時候，我非常愉快。」

艾蜜莉布朗曾開玩笑說，如果約翰卡拉辛斯基真的獲得這個頭銜，她打算把他的雜誌封面照當作壁紙，貼滿整個家。

他說：「這種感覺很美妙，當你和某個人結婚時，你會不斷地學習、改變和成長。能和她一起經歷這一切，我真的很幸運。」

近期約翰卡拉辛斯基執導了奇幻喜劇電影「幻幻之交」（IF），以及由艾蜜莉布朗擔任主角的劇情片「噤界」（A Quiet Place）和「噤界II」。

然而，他指出，這個新頭銜對家中的生活幾乎不會帶來什麼改變。他開玩笑說：「我覺得這只會讓我做更多家事。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1131114