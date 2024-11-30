NewJeans主張契約廢止 專家：確保繼續活動空間

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國女團NewJeans 28日召開記者會宣布與所屬經紀公司ADOR的專屬契約因公司違約作廢，法律專家指出，此舉讓公司必須主動提出關於契約效力的訴訟，也最大程度保證NewJeans的演藝活動在訴訟結束前不會受到影響。

NewJeans 5名成員28日在首爾舉行記者會，主張因公司違約行為，她們與公司簽訂的專屬契約自29日凌晨零時起作廢，與過往韓國偶像團體與公司發生糾紛時，多以向法院提出停止契約效力的假處分做法不同，引起外界關注。

專家指出，由藝人要求終止契約效力假處分的話，若申請遭法院駁回，代表契約效力仍存在，直到公司願意解約為止，團體成員活動都會受到限制；但NewJeans直接主張契約廢除，只要通知對方就可生效，反而迫使ADOR必須透過提起訴訟來確認契約存廢與否。

如此一來局面便完全相反，若ADOR不提出訴訟，代表他們接受契約廢止的主張，但若ADOR就契約存廢糾紛提出訴訟，據韓聯社引述業界人士說法，直到訴訟結束前，成員都可能維持活動。

匿名律師分析，ADOR可能向法院提出禁止NewJeans上電視或禁止進行演藝活動的假處分，或主張專屬契約並未廢止，但NewJeans成員們主張公司違約事由是否確實構成契約廢止的條件，都必須在法庭上辯論，ADOR需待訴訟結果出爐才能進行下一步動作。

也有意見認為，NewJeans成員已表示會完成已簽約的所有活動行程，公司要對仍作為「ADOR旗下藝人」活動的NewJeans提出訴訟，多少會受到牽制。

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ADOR對於NewJeans成員提出要求改進事項回覆聲稱，要求事項主體多非ADOR，而是母集團HYBE等第三方，因此難以作出處理；ADOR也主張公司並未違約，成員不能因單方面缺乏信任就聲稱契約廢止，並表示希望能與成員們當面談話。

NewJeans成員則對ADOR與HYBE劃分界線的說法嗤之以鼻，「眾所周知，ADOR與HYBE已經是一體」；對於公司表示當面討論的要求，也認為只是做做表面功夫，認為公司並非誠心要解決問題。（編輯：田瑞華）1131130