HYBE旗下ADOR更換公司代表 閔熙珍控遭單方面解任

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR今天召開理事會，選出新任公司代表理事，一手打造大紅女團NewJeans、後與母公司HYBE爆發經營權糾紛的前代表閔熙珍指控遭到單方面解任。

NewJeans所屬經紀公司ADOR今天召開理事會，決定由HYBE首席人事主管兼任的社內理事金珠英（音譯）當選新任代表理事，前代表閔熙珍將單純負責音樂製作業務，也繼續負責NewJeans相關製作業務。

韓聯社報導，閔熙珍24日接獲召開理事會的通知，今天以線上方式參與。

ADOR就這次人事變更表示，將音樂製作及經營權劃分開來的方式在HYBE旗下所有子公司一貫適用，至今只有ADOR例外，由前代表閔熙珍一手掌握製作與經營工作，透過這次代表理事變更，ADOR也將製作與經營權徹底分割，希望透過人員及組織調整，為旗下藝人及公司帶來更大利益。

但閔熙珍方仍控訴遭到「與個人意願無關的單方面解任」，與HYBE的糾紛預期將延續下去。

HYBE在今年4月爆出內鬥，集團方對ADOR啟動監查工作，指控閔熙珍意圖奪取公司經營權等。對ADOR持股8成的HYBE在5月底召開的臨時股東大會上宣布將解除閔熙珍的公司代表職務，但因法院受理閔熙珍就此案提出的議決權行使禁止假處分申請而暫時推遲。

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當時除閔熙珍以外的申姓副代表、金姓理事等「閔熙珍派」人士都被解除社內理事職務，由HYBE推薦的3人接任，ADOR理事會形成不利閔熙珍的局面。

閔熙珍則在今天理事會後向媒體主張，ADOR單方面解除她的代表理事職務，與她本人意願無關，也「嚴重違反股東間合約」；對於公司聲稱她將繼續負責NewJeans製作人業務，閔熙珍表示從未就此進行協議，「只是公司的單方面通知」。（編輯：韋樞）1130827