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NewJeans槓上經紀公司 要求讓前代表閔熙珍復職

2024/11/13 18:22（11/13 18:52 更新）
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韓國女團NewJeans。（圖取自instagram.com/newjeans_official）
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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR內鬥數月，所屬人氣女團NewJeans成員今天傳出正式向公司提出法律文件，提出讓被解任的前代表閔熙珍復職等多項要求，否則不排除解除與公司的專屬契約。

韓聯社引述業界人士說法報導，NewJeans的5名成員以個人名義一起向經紀公司ADOR提出「內容證明」文件，這一般是在正式採取法律行動之前向當事人發出的文件，可說是相當於對公司的「最後通牒」。

文件中要求ADOR在14天內將他們就「對專屬契約的重大違法事項」提出的項目改善，否則將解除與公司的合約。

NewJeans藉這次文件除要求公司讓先前全權負責NewJeans活動策劃的閔熙珍復職，還要求讓排擠NewJeans成員的經紀人公開道歉，提出這段時間因內鬥造成各種爭議的解決方案等。

對於日前在監察中公開的HYBE內部文件中提到「放棄NewJeans」的內容，NewJeans要求查明「是誰決定、是誰下了這樣的指示」，並確認過程中是否發生瀆職等違法事項，採取民事或刑事措施，並將相關報告提供給成員們。

ADOR方對此表示，目前尚未收到NewJeans提出的文件。（編輯：張芷瑄）1131113

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