NewJeans宣布29日起解約 控HYBE及ADOR不願聽取意見

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR所屬人氣女團NewJeans的5名成員今天自行召開記者會，宣布自29日凌晨零時起廢除與公司的專屬契約。

韓聯社報導，NewJeans今晚在首爾市江南區某處緊急召開記者會，表示HYBE及ADOR方截至今天下班時間為止都未對成員提出的要求做出回應，「看起來沒有聽取我們意見的意願」，因此做出解約宣言。

NewJeans方主張HYBE旗下其他公司女團概念模仿NewJeans，還遭同集團他社經紀人無視排擠等，13日正式要求ADOR在14天內將他們就「對專屬契約的重大違法事項」提出的項目改善，否則將解除與公司的合約。

當時她們要求公司讓先前全權負責NewJeans活動策劃的閔熙珍復職，並讓排擠NewJeans成員的經紀人公開道歉，提出這段時間因內鬥造成各種爭議的解決方案等。

對於之前在監察中公開的HYBE內部文件中提到「放棄NewJeans」的內容，NewJeans也要求查明「是誰決定、是誰下了這樣的指示」，並確認過程中是否發生瀆職等違法事項，採取民事或刑事措施，並將相關報告提供給成員們。

由閔熙珍一手打造的NewJeans從2022年7月出道起就廣受關注，在全球擁有大批粉絲。（編輯：田瑞華）1131128