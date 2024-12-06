「看不見的國度」以色列首映 訴說台灣民主韌性

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（中央社記者賴素芬特拉維夫6日專電）以色列代表李雅萍5日應邀出席「看不見的國度」首映，致詞強調民主已融入台灣人民DNA，面對威權壓迫台灣仍堅守民主，台灣將持續扮演亞太民主燈塔，與理念相近國家攜手，捍衛區域穩定。

以色列佐拉特平等及人權中心（Zulat for Equality and Human Rights）及以色列年度「團結人權電影節」（Solidarity Human Rights Film Festival）邀請李雅萍出席台灣民主發展紀錄片「看不見的國度」首映，李雅萍在會上致詞，闡述民主台灣的堅韌精神。

李雅萍表示，台灣面對威權國家脅迫屹立不搖，堅持捍衛民主價值及區域和平。現場觀賞影片的以色列國會議員、平權倡議者及民眾計百人，展現對認識台灣民主進程、國家韌性認同的高度興趣。

李雅萍強調台灣的民主得來不易，讓台灣人民份外珍惜，如今，民主已經是每個民眾的DNA。民主台灣即使面臨來自外部的威脅，仍堅守信念，不向霸凌低頭，堅定捍衛民主體制，同時與理念相近國家合作，守護台灣和平穩定的現狀，不讓脅迫者得逞。台灣將持續扮演亞太地區的民主燈塔，這也是國際社會的共同利益。

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以色列的「團結人權電影節」創立於2011年，是以色列唯一專注於人權的文化活動。在全球及當地民主與人權面臨挑戰的背景下，該影展透過電影激發對話，挑戰固有意識形態。影展展映屢獲殊榮的國際與以色列影片，涵蓋劇情片與紀錄片，探討民主、種族主義、難民、LGBTQ+權利、環境正義及以色列佔領等關鍵議題。

憑藉與全球人權組織及電影機構的緊密合作，「團結人權電影節」在維護藝術自由與卓越之餘，致力於以具社會影響力的故事傳遞正義理念與倡議行動。本年度「團結人權電影節」影展在特拉維夫電影紀念館（Tel Aviv Cinematheque）舉辦，為期兩週， 以「看不見的國度」一片向台灣民主，社會平權致敬。（編輯：高照芬）1131206