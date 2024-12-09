台灣超人票房近500萬元 鳳姐首週末催出近200萬

（中央社記者王心妤台北9日電）高宇蓁主演電影「鳳姐」首週末票房累積近新台幣200萬元，導演曲全立的新紀錄片「台灣超人」票房累積近新台幣500萬元，雙雙持續上映中。

「鳳姐」以台灣早期茶室女子為背景，也帶出雛妓故事，片中一段15歲演員麥語彤被關進鐵籠遭毆打的戲，麥語彤今天透過電影公司表示，當時被水潑到很冷，到最後已冷到神經都麻掉，加上因為進出不方便，在鐵製狗籠裡關了一陣子，對角色更有同感。

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另一部「台灣超人」拍下近百名「超人」，意指與生俱來或遇到困難後活出超越原本人生的人的故事。曲全立今天透過電影公司分享，團隊從11月初就開時南北跑透透，每一次映後收到人們眼眶泛淚但卻溫暖的笑容，每個擁抱和握手都給了他力量。

曲全立說，每個感動都像漣漪一樣產生更多共鳴，很開心能達到拍攝「台灣超人」的初衷，「生命是平等的但每個人的命運不同，就是讓大家看到不同命運的人，追求一樣的生命價值，原來生命是值得的，儘管旅程充滿挑戰與困難。」（編輯：李亨山）1131209