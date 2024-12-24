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「艾嘉食堂」最終回大客滿 新手敖犬成最強實習生

2024/12/24 17:10（12/24 17:51 更新）
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藝人敖犬（莊濠全）（左起）、張艾嘉、柯佳嬿、楊祐寧一起錄製實境秀「艾嘉食堂」，節目迎來最終回，讓眾人都備感不捨。（泰坦星文創影視提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月24日
藝人敖犬（莊濠全）（左起）、張艾嘉、柯佳嬿、楊祐寧一起錄製實境秀「艾嘉食堂」，節目迎來最終回，讓眾人都備感不捨。（泰坦星文創影視提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月24日
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（中央社記者洪素津台北24日電）藝人張艾嘉、柯佳嬿、楊祐寧主持的實境節目「艾嘉食堂」迎接最終回，最後一天營業大客滿，3人在備料過程相當不捨，小助手敖犬則活力滿滿，他做的雞蛋糕讓顧客讚不絕口。

實境綜藝節目「艾嘉食堂」進入最後營業日，之前來訪過的客人紛紛帶上親友再度到訪，讓食堂整個座無虛席，成為營業以來首度客滿的一天。

最後一天營業，職員們毫不放鬆，一早就到食堂備料，2週來開店的每個小步驟都令二廚柯佳嬿感到不捨。而店經理楊祐寧更準備一整鍋全新的刈包肉，希望讓到訪的客人都能品嘗到這道招牌料理，不留下任何遺憾。

首度獨自負責吧台工作的敖犬（莊濠全）則興致高漲的希望為「艾嘉食堂」創下營業額高峰。他做的雞蛋糕更被稱讚有職業水準，連主廚張艾嘉都讚不絕口。

敖犬一天內就做到了所有前輩們都沒有完成的任務，也順利消化所有外場及吧台工作，成為「艾嘉食堂」第1季中名副其實的「最強實習生」。

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「艾嘉食堂」經歷4年籌備，希望帶給大家療癒時光。總製作人B2表示，「謝謝所有喜愛的朋友們與我們一起度過這美好的觀影時刻，一起跟著張姐、祐寧、佳嬿還有大陸完成這次食堂的海外開店挑戰。」他也謝謝所有參與拍攝的嘉賓和工作人員，希望大家持續關注，期待第2季的到來。

「艾嘉食堂」最終回將於28日晚間8時在三立都會台播出，Netflix同日晚間10時上線，華視主頻則於隔週六晚間8時播出。（編輯：張雅淨）1131224

#張艾嘉
#華視
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#柯佳嬿
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