劉以豪演活媽寶男 柯佳嬿笑場：打呼有開車聲音

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員劉以豪在戲劇「童話故事下集」演活媽寶男，讓飾演老婆的柯佳嬿又愛又恨。劉以豪一改男神形象，打呼巨響讓柯佳嬿演不下去，直呼「你打呼為什麼會有開車的聲音？」展現寫實的婚後生活。

「童話故事下集」今天釋出幕後花絮，柯佳嬿與劉以豪顛覆過往形象放超開。柯佳嬿在劇中爆氣怒喊，劉以豪打呼、剪腳趾甲亂噴等不修邊幅樣貌也首次曝光。

柯佳嬿劇中飾演性格外放又有點負能量的上班族人妻，面對婚姻生活時常忍不住噴髒話，甚至氣到拿披薩暴打劉以豪，讓劉以豪直呼：「太變態了吧。」柯佳嬿則笑說，希望這個角色可以幫現實生活中的人妻們，發洩一些積累已久的情緒。

劉以豪則飾演呆萌、不修邊幅的媽寶人夫，劇中打呼巨響讓柯佳嬿差點演不下去；劉以豪更透露自己一直很想演喜劇。他呈現出生活最真實的模樣，睡覺打呼、襪子亂丟、家事0分，各種惹惱枕邊人的行為展露無遺，劉以豪說：「現實中一定多少都會發生這些狀況，只是我們把它放大很多倍。」

柯佳嬿表示，之前沒有碰過劉以豪，對他的印象就是滿帥氣的男生，但經過一次一次的讀本和排練後，竟讓她回頭跟工作人員說：「劉以豪已經不帥了。」

「童話故事下集」揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集故事將發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，將在2025年2月14日於Netflix上線。（編輯：張雅淨）1131224