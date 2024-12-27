五月天「回到那一天」演唱會 一卡通推限定3D卡

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）樂團五月天將於年底舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，一卡通公司為慶祝五月天成立25週年，設計4款限定商品，其中「螢光棒」3D造型，感應時可閃現七彩光芒。

一卡通公司透過新聞稿表示，五月天這場在樂天桃園棒球場舉辦的演唱會15萬張門票已售罄，他們將陪伴歌迷倒數迎接2025年。一卡通自2013年起開啟與五月天的合作，推出過許多讓歌迷愛不釋手的限定商品；今年為慶祝五月天成立25週年，一卡通特別設計4款全新限定商品。

4款限定商品包括五月天25週年「藍天版」一卡通、「新年特別版」一卡通、「螢光棒」3D造型一卡通、「新年特別版」套卡組等；售價分別為新台幣100元、100元、550元和750元。

一卡通表示，今年新推出的「新年特別版」系列一卡通，以藍天與黑色為主要配色，象徵五月天堅韌又自由的音樂態度，設計與去年「夜空煙火版」形成強烈對比。

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而人物版一卡通則採用亮膜技術，展現更鮮明亮麗的形象；藍天標題版一卡通使用閃銀底，透過精緻的網點效果，增添細膩層次；3D螢光棒一卡通則仿照實體螢光棒設計，感應時可閃現七彩光芒，充滿動感與科技感。

一卡通表示，這些限定商品將於五月天「回到那一天」新年特別版演唱會現場獨家販售，地點為樂天桃園棒球場，日期包含2024年12月28日、29日、31日，以及2025年1月1日、4日、5日，用一場演唱會，走過五月天25年的光輝旅程；用一卡通商品，珍藏專屬自己的青春記憶。（編輯：郭諭儒）1131227