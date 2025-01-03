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兄弟檔首度合體 林哲熹、林頤原：珍惜拍攝機會

2025/1/3 19:33（1/3 20:16 更新）
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演員林哲熹（左）與TRASH樂團吉他手林頤原（右）這對親兄弟首度合體拍攝品牌形象照，兄弟倆都感性表示：「珍惜這次拍攝的機會」。（品牌提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月3日
演員林哲熹（左）與TRASH樂團吉他手林頤原（右）這對親兄弟首度合體拍攝品牌形象照，兄弟倆都感性表示：「珍惜這次拍攝的機會」。（品牌提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月3日
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（中央社記者洪素津台北3日電）演員林哲熹與TRASH樂團吉他手林頤原這對親兄弟，近日為品牌拍攝形象照，鏡頭下展現深厚兄弟情誼，2人異口同聲說很珍惜這次拍攝機會，兄弟都升格人夫也將首度帶老婆回家過年。

林哲熹與林頤原來自彰化鹿港小鎮，並在演藝圈與音樂界各自闖出一片天，今年這對兄弟檔再次展現默契，不僅體現實生活中，還延伸至工作領域。

而在2025年開端，兄弟倆不約而同分享好消息，林頤原所屬TRASH樂團宣布將首次進軍高雄巨蛋，並發行首張個人專輯，同時林哲熹也將推出更多戲劇作品，此次在新年期間合體拍攝形象照，讓兄弟倆憶起新年返鄉回憶。

林哲熹透過新聞稿表示：「過年都會回老家鹿港跟家人圍爐，固定行程會跟父母去寺廟拜拜，並會在廟旁的一棵大樹下拍照，這個走春行程已成為林家的傳統，今年唯一不一樣的地方，就是我們會和老婆一起返鄉拍照。」

林頤原也說，除了期待新年可與家人團聚，這次也很開心可以與弟弟一起工作，這次拍攝其中一個場景就是在家的感覺，「所以過程中很不像在工作，很珍惜這次的拍攝機會，就像在家一樣感到親切又熟悉。」

這次合作中，兄弟倆也互相分享彼此的世界。林哲熹透露：「我覺得演員無法像歌手那樣，感受到台下觀眾的能量，很想體驗在演唱會中與萬人同呼吸的感覺。」

而林頤原則表示，他也希望有機會借助弟弟的繪畫才華，創作出不同的藝術作品，如果有機會，「我希望能跟哲熹合作，開創一些不一樣的藝術領域。」（編輯：龍柏安）1140103

#林哲熹
#鹿港
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