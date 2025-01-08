菲律賓票房女王推新作 「璀璨帝國」凱文驚喜加盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北8日電）菲律賓電影「你好，愛，再次」10日在台上映。男女主角大有來頭，「菲律賓票房女王」凱瑟琳貝爾納多和奧爾登理查茲在片中大談戀愛的魅力觸及廣大亞洲觀眾；另還有「璀璨帝國」凱文驚喜加盟。

電影「你好，愛，再次」劇情描述在海外相識相戀的情侶，分別承擔著家裡的經濟重擔，戀情在新冠疫情的現實打擊下，無奈畫下句點。多年後重逢，兩人身邊都多了曖昧對象，卻又為了取得簽證上演世紀大復合。尷尬的舊愛被迫同床共枕，一場笑淚交織的浪漫愛情故事就此展開。

片中女主角是社群媒體坐擁2080萬粉絲的菲律賓女星凱瑟琳貝爾納多（Kathryn Bernardo），6歲即出道的她，年僅28歲就演出超過50部影視作品，出色的外表和精湛的演技，讓貝爾納多6度獲得菲律賓FAMAS大獎最佳女主角提名，並在去年奪下影后寶座；而她主演的電影分別在2018、2019及2024年勇奪菲律賓全年度票房冠軍，有菲律賓「票房女王」封號。

透過 Google News 追蹤中央社

男主角則由奧爾登理查茲（Alden Richards）擔當，模特兒出身的他，無論是演戲、歌唱、主持樣樣精通，不僅在菲律賓當地擁有超高人氣，還曾在2019首爾國際電視節上與宋芸樺獲頒「亞洲明星獎」。

除一時之選的男女主角，該片還邀來以真人實境秀「璀璨帝國」而全球竄紅的男模凱文克萊德（Kevin Kreider）驚喜加盟，飾演女主角的曖昧對象。出生於韓國的凱文自小被美國父母收養，憑藉著出眾的外貌和壯碩健美的身材，不僅在模特兒圈發光發熱，還同時是名身價破億的娛樂公司CEO。（編輯：吳協昌）1140108