蔡揚名傳記發布會 朱延平誇栽培半個台灣電影圈

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（中央社記者王心妤台北12日電）金馬獎終身成就獎得主、導演蔡揚名今天舉辦自傳發表會，他的兒子蔡岳勳、金馬影后陸小芬都出席。蔡岳勳說，父親是他的楷模；導演朱延平誇獎蔡揚名栽培半個台灣電影圈影人。

蔡揚名感謝到場的親友，並說：「我15歲來台北不是為了拍電影，是為了養我爸爸。我昨天跟今天特別想念我父母。」朱延平、陸小芬、演員楊慶煌、導演林清介、導演侯季然、蔡揚名傳記作者卓庭伍，以及蔡揚名的兒子導演蔡岳勳、女兒導演蔡宓潔今天都到場支持。

蔡岳勳表示，「我是從崇拜我父親開始認識我父親。」父親蔡揚名是他的楷模，整個人生都像一部傳奇電影，也像電影劇本，所有故事都在傳記「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」中。

朱延平說：「眾所周知蔡導演是我師父，蔡導演不只是戲劇演員上的個人成就，他也栽培了半個台灣電影、電視圈的影人。」

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蔡揚名1939年出生於雲林北港，1963年出道後，以藝名「陽明」主演「金色夜叉」、「悲情城市」等多部台語片。演而優則導，蔡揚名執導了「大地飛鷹」、「方世玉」等作品，涵蓋靈異、喜劇、功夫片等多元類型。

面對香港黑幫電影，蔡揚名執導的「大頭仔」、「兄弟珍重」、「阿呆」則展現獨有風貌，讓他獲得「台灣黑電影教父」美譽。蔡揚名不只在影史寫下重要篇章，近年也協助國家電影及視聽文化中心進行口述史料，持續貢獻心力。（編輯：張雅淨）1140112

金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（中）傳記「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」發表會12日在台北舉行，導演朱延平（後左2）、林清介（後右）、演員陸小芬（後右2）、楊慶煌（後左）等影人出席，一同開心合影。中央社記者裴禛攝 114年1月12日

國家電影及視聽文化中心與遠流合作出版「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」一書，金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（後排中）12日在台北出席新書發表會，本書作者卓庭伍（後左2）、導演朱延平（後左4）、林清介（後右3）、蔡岳勳（前左）、蔡宓潔（前右）、演員陸小芬（後右4）、楊慶煌（後左3）等人出席與會。中央社記者裴禛攝 114年1月12日