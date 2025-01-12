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蔡揚名傳記發布會 朱延平誇栽培半個台灣電影圈

2025/1/12 21:43（1/12 22:13 更新）
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國家電影及視聽文化中心和遠流合作出版「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」一書，紀錄金馬獎終身成就獎得主蔡揚名投入台灣影視產業長達半世紀的心路歷程。蔡揚名（圖）12日在台北出席新書發表會。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
國家電影及視聽文化中心和遠流合作出版「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」一書，紀錄金馬獎終身成就獎得主蔡揚名投入台灣影視產業長達半世紀的心路歷程。蔡揚名（圖）12日在台北出席新書發表會。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
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（中央社記者王心妤台北12日電）金馬獎終身成就獎得主、導演蔡揚名今天舉辦自傳發表會，他的兒子蔡岳勳、金馬影后陸小芬都出席。蔡岳勳說，父親是他的楷模；導演朱延平誇獎蔡揚名栽培半個台灣電影圈影人。

蔡揚名感謝到場的親友，並說：「我15歲來台北不是為了拍電影，是為了養我爸爸。我昨天跟今天特別想念我父母。」朱延平、陸小芬、演員楊慶煌、導演林清介、導演侯季然、蔡揚名傳記作者卓庭伍，以及蔡揚名的兒子導演蔡岳勳、女兒導演蔡宓潔今天都到場支持。

蔡岳勳表示，「我是從崇拜我父親開始認識我父親。」父親蔡揚名是他的楷模，整個人生都像一部傳奇電影，也像電影劇本，所有故事都在傳記「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」中。

朱延平說：「眾所周知蔡導演是我師父，蔡導演不只是戲劇演員上的個人成就，他也栽培了半個台灣電影、電視圈的影人。」

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蔡揚名1939年出生於雲林北港，1963年出道後，以藝名「陽明」主演「金色夜叉」、「悲情城市」等多部台語片。演而優則導，蔡揚名執導了「大地飛鷹」、「方世玉」等作品，涵蓋靈異、喜劇、功夫片等多元類型。

面對香港黑幫電影，蔡揚名執導的「大頭仔」、「兄弟珍重」、「阿呆」則展現獨有風貌，讓他獲得「台灣黑電影教父」美譽。蔡揚名不只在影史寫下重要篇章，近年也協助國家電影及視聽文化中心進行口述史料，持續貢獻心力。（編輯：張雅淨）1140112

#蔡揚名
金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（中）傳記「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」發表會12日在台北舉行，導演朱延平（後左2）、林清介（後右）、演員陸小芬（後右2）、楊慶煌（後左）等影人出席，一同開心合影。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（中）傳記「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」發表會12日在台北舉行，導演朱延平（後左2）、林清介（後右）、演員陸小芬（後右2）、楊慶煌（後左）等影人出席，一同開心合影。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
國家電影及視聽文化中心與遠流合作出版「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」一書，金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（後排中）12日在台北出席新書發表會，本書作者卓庭伍（後左2）、導演朱延平（後左4）、林清介（後右3）、蔡岳勳（前左）、蔡宓潔（前右）、演員陸小芬（後右4）、楊慶煌（後左3）等人出席與會。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
國家電影及視聽文化中心與遠流合作出版「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」一書，金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（後排中）12日在台北出席新書發表會，本書作者卓庭伍（後左2）、導演朱延平（後左4）、林清介（後右3）、蔡岳勳（前左）、蔡宓潔（前右）、演員陸小芬（後右4）、楊慶煌（後左3）等人出席與會。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」新書發表會12日下午在台北舉行，金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（右2）、本書作者卓庭伍（左2）出席，導演蔡岳勳（左）、蔡宓潔（右）及蔡揚名孫女（中）獻花祝福。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」新書發表會12日下午在台北舉行，金馬獎終身成就獎得主蔡揚名（右2）、本書作者卓庭伍（左2）出席，導演蔡岳勳（左）、蔡宓潔（右）及蔡揚名孫女（中）獻花祝福。中央社記者裴禛攝 114年1月12日
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