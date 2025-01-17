呂士軒被過世好友感動 出道10年盼成立兒童基金會

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（中央社記者王心妤台北17日電）歌手呂士軒昨天舉辦新專輯「好聲豪氣」記者會，他表示，專輯靈感來自於過世的整復師好友，希望將好友「好意善良」精神發揚光大，而他出道10年盼成立兒童基金會回饋社會。

呂士軒在記者會上表示，好友生前在台南開設整復工作室，且時常默默行善，正能量的行事風格影響他甚多，甚至在他的創作低潮期也給予力量，雖然好友已經過世，但他決定將好友的精神化為創作靈感，並將復健過程都搬進展覽中。

呂士軒將好友長期關注的台南兒童組球隊放進新專輯展覽中，希望用個人的力量喚起社會關注，即日起至20日在展覽結束前半小時定點駐唱，增加跟觀眾的互動性。

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呂士軒表示，新專輯也希望傳遞更多正能量，像是勸說好友的歌曲，「某一天接到2位瀕臨死亡邊緣的友人的電話，好說歹說把他們兩個拉回人間，面對生命的沉重同時帶著希望。」他因此寫下新歌「總是要面對」，希望透過音樂告訴更多人，每個好消息都是離目標更近一步的正面想法。

呂士軒表示，出道10年希望能成立兒童基金會，受到過世好友影響希望能回饋社會，「想要透過成立基金會能幫助到更多的弱勢兒童，也希望能幫忙台南東門城足球隊去幫那些小朋友爭取到更耐用的人工草皮，培育更好的下一代球員。」（編輯：楊昭彥）1140117