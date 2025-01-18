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五月天公益演唱會前進花蓮 上萬歌迷聚集會場

2025/1/18 16:01（1/18 16:16 更新）
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由天團五月天發起的「2025 Just Love It一路向東演唱會」18日下午在花蓮縣玉里鎮開唱，吸引上萬人潮聚集。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年1月18日
由天團五月天發起的「2025 Just Love It一路向東演唱會」18日下午在花蓮縣玉里鎮開唱，吸引上萬人潮聚集。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年1月18日
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）五月天號召相信音樂家族的「一路向東」公益演場會今天分別在花蓮玉里鎮、東大門廣場開唱，首場玉里場昨晚就有排隊人潮，吸引上萬人潮聚集會場周圍。

五月天「一路向東」公益演唱會因颱風康芮攪局，延期2個月演出，花蓮站分兩地共4場次演出，玉里站下午2時起開唱，昨晚就有歌迷在現場排隊，警方估計現場聚集上萬名歌迷。

玉里鎮人數約2.2萬人，五月天公益演唱會就帶來上萬人潮，排隊長度將近1公里，楊姓鎮民說，沒看過小鎮這麼多人，感受到歌迷的熱情，下午特別帶著椅子在外圍坐著聽。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，一路向東公益演唱會帶來可觀人潮，2天演出會場周邊蛋黃區平均住宿率破6成，比先前預估還多。

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花蓮玉里站2場次都是下午2時開演，今天演出藝人為GX 鼓鼓呂思緯、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿、五月天；明天為丁噹、蕭秉治、家家、Energy。

花蓮站東大門廣場今天下午5時40分開演，演出藝人為蘇慧倫、任賢齊、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、BOOM！怪物星人、Energy；明天下午4時50分開演，演出藝人為告五人、丁噹、宇宙人、白安、五月天。（編輯：謝雅竹）1140118

由樂團五月天發起的2025 Just Love It一路向東演唱會18日起在花蓮縣內2地陸續開唱，花蓮東大門廣場傍晚將開演，下午3時許已有不少歌迷進場等候。中央社記者張祈攝 114年1月18日
由樂團五月天發起的2025 Just Love It一路向東演唱會18日起在花蓮縣內2地陸續開唱，花蓮東大門廣場傍晚將開演，下午3時許已有不少歌迷進場等候。中央社記者張祈攝 114年1月18日
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