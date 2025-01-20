加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

台灣女力出頭天 Melody訪25名傑出女性

2025/1/20 18:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北20日電）藝人Melody主持TaiwanPlus節目In Her Shoes，介紹25名不同領域且在國際發光發熱的女性，帶觀眾走進這些傑出女性的生命故事，看她們如何藉信念與毅力，打破性別刻板印象。

TaiwanPlus於網路推出系列訪談節目In Her Shoes，Melody（殷悅）表示，當初在思考節目名稱時，想到女性在職場中要走過一段路是不容易的，取名In Her Shoes代表觀眾有機會「穿上她們的鞋子」，體會每位主角在職涯和個人生活中經歷的挑戰，期待播出後，讓台灣女性的專業被國際世界看見。

google news透過 Google News追蹤中央社

節目受訪者涵蓋各行各業，包括空手道國手文姿云、Vogue亞太區編輯總監孫怡、台灣首位棒球女主審劉柏君、職業圍棋士黑嘉嘉、國際音樂DJ趙心蕾、國家級地標建商總經理郭彥君、國際汽車噴漆競賽金牌技師楊婷喻、基因遺傳學專家孫孝芳、國家太空中心副主任朱崇惠、米其林一星主廚黎俞君等。由Melody擔任導讀人，穿針引線帶觀眾進入主角的生命歷程。

In Her Shoes全系列節目共25集，每集約25分鐘，17日起每週五在TaiwanPlus官方網站及YouTube頻道上架。（編輯：張雅淨）1140120

TaiwanPlus
TaiwanPlus美國大選新聞爭議 執行長余佳璋記過報導美國大選詞彙爭議 TaiwanPlus：全球公共媒體常用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：