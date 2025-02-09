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首頁 / 娛樂

告五人4月高雄世運開唱 興奮監工笑言有不真實感

2025/2/9 17:26
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（中央社記者洪素津台北9日電）樂團告五人4月12日將在高雄世運主場館開唱，他們到場地前置監工，興奮地站在即將開唱的場地，笑稱有種不真實感，能夠站上這座具有指標性的場館開唱，是職業生涯一大里程碑。

告五人曾2度以嘉賓身分登上世運主場館，包括2023年擔任樂團五月天演唱會嘉賓，以及Coldplay演唱會的開場嘉賓，如今以主角之姿站上舞台，他們感觸良多，今天透過新聞稿分享，「這些經驗讓我們學到很多，也更有信心精進自己的演出，把演唱會做到完美！」

告五人開心地在現場熱烈討論舞台動線、節目編排與歌單細節，力求讓整場演出更加精彩。

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即將在高雄開唱，告五人準備了一份高雄必訪景點清單，推薦給粉絲們於演唱會前後玩高雄，從龍虎塔、內惟藝術中心、貢多拉船、高雄流行音樂中心以及「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」高雄燈會等，都是他們心目中的必訪景點。

在高雄長大的犬青表示：「這些地方都是我小時候的回憶，曾經和家人一起走春、出去玩會去的景點，感覺非常熟悉，如今長大後再跟團員一起來，感覺完全不同！」（編輯：管中維）1140209

犬青
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