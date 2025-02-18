共同警戒區描繪兩韓士兵情誼 上映25年後仍引共鳴

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（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓導演朴贊郁25年前冒著入獄風險，拍出描寫兩韓士兵情誼的「共同警戒區JSA」，票房絕佳外也奠定劇中演員的國際知名度。今日兩韓關係緊張之際，這部電影仍引起共鳴。

法新社報導，朴贊郁表示他執導的鉅片「共同警戒區JSA」（Joint Security Area），在25年後的今天仍能引起人們共鳴。

朴贊郁本月在首爾告訴記者：「這部電影的主題仍讓年輕一代有所共鳴，是令人悲傷的現實狀況。」

他說：「我希望到（電影）50週年時，我們能把它當作一個已經過去的故事來談論。」

然而，兩韓關係如今持續惡化。平壤當局去年宣布放棄長期以來希望與南韓和平統一的目標，並於上週拆除讓南北韓離散家庭會面的團聚中心。

外界普遍將「共同警戒區JSA」視為南韓影史傑作，參與拍攝的演員之後也更上層樓，其中包括全球高人氣韓劇「魷魚遊戲」影星李秉憲，以及演出奧斯卡金像獎最佳影片「寄生上流」的坎城影帝宋康昊。

朴贊郁今日也以執導動作驚悚片「原罪犯」、懸疑愛情片「分手的決心」聞名，不過他當年開拍「共同警戒區JSA」時，仍沒沒無聞。

渴望成功的他那時決定深入探討最敏感的議題之一，即朝鮮半島數十年來的分裂狀態。

然而朴贊郁擔憂，他的兩韓情誼故事可能違反禁止「美化」共產黨統治的北韓的法律。

他告訴記者，他們當時已做好可能會為此入獄的準備。

不過歷史站在他這邊。「共同警戒區JSA」於2000年9月上映前3個月，時任南韓總統金大中與當時的北韓國家領導人金正日在平壤舉行歷史性峰會。

在兩韓和解的背景下，「共同警戒區JSA」幾乎橫掃那年南韓國內所有電影獎，不僅獲得柏林影展金熊獎提名，還成為南韓當時票房最高電影。

當地媒體甚至報導，以電影迷著稱的金正日也看過「共同警戒區JSA」。

這部電影是以位於朝鮮半島非軍事區（Demilitarized Zone）板門店內的「共同警備區域」（Joint Security Area, JSA）為背景，JSA是一個分隔朝鮮半島南北、長達250公里的地帶。

JSA是世上戒備最森嚴的地區之一，也是唯一南北韓士兵會面對面站崗的地方。

這部悲劇電影講述，兩位北韓軍人對一名意外踩到地雷的南韓士兵伸出援手後，雙方透過南韓流行音樂和巧克力點心建立起秘密友誼。

釜山國際影展首席策展人、影評家南東哲（Nam Dong-chul，音譯）告訴法新社：「『共同警戒區JSA』上映之前，在南韓電影中描繪北韓士兵，某種程度上被視為禁忌。」

南東哲談到：「這部電影透過描寫能引起共鳴的平凡北韓士兵，打破這道障礙。」

他還說：「同時，這也是一部製作精良、叫好又叫座的鉅片，標誌出韓國影史上的重大進步。」

南韓現已成為文化強權，一些人認為是電影「共同警戒區JSA」奠定這一國際地位；現實中的JSA則成為和解與悲劇輪番上演的地方。

現任北韓國家領導人金正恩與時任南韓總統文在寅在2018年於JSA會面；翌年，金正恩隔著JSA的兩韓分界線與美國總統川普（Donald Trump）握手。

在2023年，南北韓於JSA兩側重啟武裝及軍事活動，接著中止雙方在關係較良好時期所簽署的919軍事協議。

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朴贊郁提及，「共同警戒區JSA」在國外播映時，他經常被問到電影是否真的是在JSA拍攝。

他說：「我總是回應，如果我們能在實際地點拍攝，這部電影可能根本就沒必要拍了。」（譯者：屈享平/核稿：洪培英）1140218