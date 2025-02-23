曾是冰上曲棍球國手 演員許孟哲考取滑雪教練資格

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（中央社記者洪素津台北23日電）演員許孟哲展現運動天份，曾是冰上曲棍球國手的他，近日更成功考取滑雪教練Level 1資格，許孟哲從滑板入門，進而迷上極限運動，未來許孟哲也想挑戰更高級別Level 2。

許孟哲成功考取滑雪教練資格，談到滑雪教練考試的準備過程，許孟哲透過新聞稿分享，Level 1的測驗主要是S型滑行，「沒有特別準備什麼，主要是上課時記清楚技巧，然後練習用老師的方式滑行」；雖然初階考試通過，但這份成就感讓他躍躍欲試：「本來只想考Level 1，沒想到考上那一刻，開始萌生挑戰更高級別Level 2念頭，考到感覺會更帥。」

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對於是否會正式當滑雪教練，他則笑說：「沒有真的要斜槓，但這是一個對自己滑雪技術的認證，還是很開心。」

除了滑雪領域進階，許孟哲持續突破自我，近日主演台語劇「火車來去」，他飾演的角色溫暖又深情，被問到是否有特別想挑戰的角色，他表示：「如果有機會，想嘗試個性大變、很有男子氣魄的大男人角色，感覺會很好玩。」（編輯：陳仁華）1140223