蘇打綠二十年一刻小巨蛋第2夜 青峰否認告別舞台

（中央社記者王心妤台北23日電）蘇打綠今晚在台北小巨蛋舉辦「二十年一刻」演唱會第2夜，他們邀請樂手小洋擔任嘉賓，同時演唱新歌「Silent Angel」，而青峰也強調雖然常開玩笑，但沒有要告別舞台。

今晚演唱會吸引王心凌、韋禮安、曹雅雯、楊謹華到場，而S.H.E的陳嘉樺、田馥甄、任家萱也驚喜合體，當導播拍到比出大愛心的3人，現場觀眾也回以熱情尖叫聲。

鋼琴、中提琴手阿龔今天同樣為團員們準備照片回憶驚喜，他表示，復刻過往作品的3年間面臨了3次離別，而每次的百日告別都有不同的功課，30歲會攀上人生高峰，40歲有更多可能，可能有更多家人，也會失去所愛，「珍惜現在擁有的，我很珍惜現在蘇打綠的時光，練習說了再見以後是很難的事，但說了再見後，還有更多美好的事情等待著大家。」

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蘇打綠每一站都公開一首新歌，台北小巨蛋場是青峰創作詞曲的「Silent Angel」，他們邀請樂手小洋擔任嘉賓。點歌橋段，青峰強調，他常會開玩笑提到是最後一次巡迴演唱會，但這其實是不傾向舉辦大型巡演，而非告別舞台。

演唱會溫馨時刻落在S.H.E點了青峰為她們寫詞的「十七」，讓她們3人都被感動到擦眼淚，而蘇打綠也圍成一圈並伸出手，做出將這首歌獻給她們的動作。（編輯：蕭博文）1140223