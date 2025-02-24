美國隊長票房後繼無力 清淡週末仍居北美冠軍

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）分析師今天表示，儘管漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」票房成績較首映大幅下滑，本週末仍穩居北美票房榜首，預計收入2820萬美元。

法新社報導，在2月清淡的週末，「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）成績僅略高於首映票房1億美元的1/4。這部安東尼麥基（Anthony Mackie）主演的電影顯然評價不佳。

根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations），在21日至23日的週末，改編自史蒂芬金（Stephen King）短篇小說的新恐怖喜劇「史蒂芬金之猴子」（The Monkey）票房排名第2，估計有1420萬美元入袋。

排名第3的是「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru），收入650萬美元，較上週排名下降1位。

本週末第4名的超級英雄喜劇「超狗神探」（Dog Man）有590萬美元進帳，同樣較上週下降1位。這部片是暢銷書「內褲超人」（Captain Underpants）系列的衍生作品。

第5名是華人影業出品動畫片「哪吒之魔童鬧海」，票房為300萬美元。這部中國動畫已成為中國史上最叫座的電影，也是史上票房最高的動畫片。

排名第6至第10的作品依序為：「心眼」（Heart Eyes，暫譯），票房為290萬美元；「陽光小強人」（The Unbreakable Boy），250萬美元；「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King），250萬美元；「其中一天」（One of Them Days），140萬美元；「狠狠愛」（Love Hurts），110萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）114024