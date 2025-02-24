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台法合製電影「謎宴」 江振誠擔綱餐點顧問

2025/2/24 20:13（2/24 20:41 更新）
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法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北舉行，法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）（右）、演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（中）與台灣名廚江振誠（左）出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北舉行，法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）（右）、演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（中）與台灣名廚江振誠（左）出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
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（中央社記者洪素津台北24日電）台法合製電影「謎宴」在台灣多處知名景點取景，米其林名廚江振誠更是此片的餐點顧問，今天導演和女主角飛抵台灣宣傳，展現台法影視產業更密切的交流與合作。

「謎宴」發布記者會今天舉行，曾以「印度支那」拿下奧斯卡最佳外語片的法國導演何吉瓦格內（Régis Wargnier），以及神似法國性感女神碧姬芭杜的女主角茱莉亞德努納斯（Julia De Nunez），特地飛抵台灣出席。

記者會當天同步舉行法國片商Cinéfrance Studios與文化內容策進院的合作備忘錄簽署儀式，並邀請法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）見證，這部影片也入選台北市電影委員會國際影視設置投資計畫投資，展現台法影視產業更密切的交流與合作。

「謎宴」電影拍攝橫跨台、法兩地，電影團隊在台灣拍攝長達1個月，足跡遍布台北、高雄、苗栗等地，除台北101、松山文創園區等知名景點外，記者會舉行現場的圓山大飯店也是片中重要場景，甚至江振誠創辦的米其林餐廳RAW等台灣獨特風光，都將躍上國際大銀幕。

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江振誠今天以神秘來賓的角色現身，他在片中不僅擔綱餐點顧問，電影為求精準還原，更選在主廚創立的餐廳 RAW中取景，餐廳的許多員工也參與拍攝。

「謎宴」將於4月18日於台灣上映。（編輯：管中維）1140224

法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北舉行，飾演女主角的演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（圖）出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北舉行，飾演女主角的演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（圖）出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北圓山大飯店舉行，法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）（左）與飾演女主角的演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（右）出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北圓山大飯店舉行，法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）（左）與飾演女主角的演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（右）出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北舉行，Cinéfrance Studios董事長Julien Deris（右1）、文策院董事長蔡嘉駿（左2）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）（右3）、法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）（右4）、演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（左4）、白吉勝（左1）、張擎佳（右2）與台灣名廚江振誠（左3）等出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
法國製片公司Cinéfrance Studios與文化內容策進院簽署合作備忘錄暨台法合製作品「謎宴」發布記者會24日在台北舉行，Cinéfrance Studios董事長Julien Deris（右1）、文策院董事長蔡嘉駿（左2）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）（右3）、法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）（右4）、演員茱莉亞德努納斯（Julia de Nunez）（左4）、白吉勝（左1）、張擎佳（右2）與台灣名廚江振誠（左3）等出席。中央社記者張新偉攝 114年2月24日
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